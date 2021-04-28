Engelleri KO-MEK ile aşıyor

Yaşadığı kaza sonrasında hayatı bir anda alt üst olan Meryem Yıldırım Sevici engelli olduktan sonra KO-MEK sayesinde yeniden hayata tutundu.

Yaşadığı trafik kazası sonrasında yürüme kabiliyetini kaybederek, evinden dışarı çıkamayan Meryem Yıldırım Sevici, Başiskele Aydınkent mahallesine taşındıktan sonra adeta hayatı değişti. Kendisini eve kapatan ve bir türlü yaşadığı sıkıntıları atlatamayan Sevici, arkadaşlarının yönlendirmesiyle spora ve KO-MEK İğne Oyası kursuna kayıt yaptırarak hayatının en önemli dönüm noktasını yaşamaya başladı.

"AY YILDIZ İĞNE OYASI HEP YANINDA"

KO-MEK Aydınkent İğne Oyası kursuna gelen Meryem Hanım burada ördüğü birbirinden güzel el emeği ürünleri işleyerek bu alandaki yeteneğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda sporu öyle alelade yapmak yerine, gerçek bir lisans çıkarıp gönülden bağlandığını anlatan Meryem hanım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde katıldığı bilek güreşi ve halter müsabakalarında onlarca madalya kazandı. Katıldığı mücadelelerde dünyanın zirvesini zorlamaya başlayan Meryem hanımın yanında hep KO-MEK kurslarında ördüğü ay yıldızlı iğne oyası şalı vardı

"KO-MEK İKİNCİ EVİM OLDU"

Dünya ve Avrupa yarışmalarında birçok başarısı bulunan Meryem Yıldırım Sevici, KO-MEK te işlediği el emeği göz nuru Türk Bayraklı yazmasını gittiği müsabakalarda yanından ayırmıyor. "Kendi emeğim olan bu yazma bana yarışmalarda güç veriyor" diyen Sevici "KO-MEK benim ikinci evim oldu" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

BİLEK GÜCÜNU EL EMEĞİ İLE BİRLİŞTİRDİ

Birbirinden güzel lifler, iğne oyası yazmalar, Amigurumi bebekler ve bebek giysileri işleyen Meryem Keskin Sevici, burada yaptığı ürünleri Komeksepeti.com adresinden satarak evinin ekonomisine katkıda bulunuyor. Eşi de kendisi gibi engelli milli sporcu olan Meryem Hanım, yaşadığı zorluklar sonrası KO-MEK'in kendisine kucak açmasının yeniden hayata başlamasına vesile olduğunu belirtti.

"GÜLER YÜZLÜ KARŞILANMAK BENİ MUTLU EDİYOR"

Her hafta KO-MEK'e geleceği günü iple çektiğini ifade eden Meryem Yıldırım Sevici, "Burada beni sabah arkadaşlarım karşılıyor, engelli arabamla sınıfa kadar girmeme yardım ediyorlar. KO-MEK'te bir aile sıcaklığında. Burası bana güç veriyor, ben de buradan aldığım güçle yarışmalarda rakiplerime karşı mücadele ediyorum". diye ifade etti.

Kaynak: Bültenler