Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
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Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor

24.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:25
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor

GAZİANTEP'te skolyoz hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken 23 yaşındaki Ayşe Kete, engeline aldırmadan kırsal kesimlerde dolaşarak sahipsiz ve aç kalan sokak hayvanlarını besliyor.

GAZİANTEP'te skolyoz hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken 23 yaşındaki Ayşe Kete, engeline aldırmadan kırsal kesimlerde dolaşarak sahipsiz ve aç kalan sokak hayvanlarını besliyor.

Doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası olan Ayşe Kete, 2 kez ameliyat olmasına rağmen, yürüme güçlüğü çekmeye devam etti. Evden açık liseyi bitiren genç kız, özel bir hastanenin çağrı merkezinde çalışmaya başladı. Çocukluğundan bu yana hayvanları seven Ayşe, 3 yıldır kendi imkanları ve sosyal medya üzerinden gelen yardımlarla kent merkezine yakın kırsal bölgelere giderek hayvanları besliyor.

'ZATEN ENGELLESİN HAYVANLARLA NASIL UĞRAŞIYORSUN DİYORLAR'Toplumda sahipsiz hayvanların, engellilerin ikinci plana atılmaması gerektiğini ifade eden Kete, engeline rağmen ihtiyacı olan hayvanlara elinden geldiğince besleme yaptığını belirtti.İmkan buldukça her gün kırsal bölgelere giderek hayvanları beslemeye çalıştığı ifade eden Kete, "Ben hayvanları çok seviyorum. Bu da insanlardan kaynaklanıyor. Onların bana davranış şekilleri ve ikinci plana atmalarının etkisi var. Ben sokakta hasta bir kedi gördüm ve veterinere götürdüm. Veteriner kedinin açlıktan hasta olduğunu söyledi ve o kedi maalesef öldü. Bende bu olayın ardından engelime rağmen hayvanları beslemeye karar verdim. İlk önce evimin çevresindeki hayvanları beslemeye başladım. Daha sonra desteklerle bu şekilde imkan bulduğum her yere gitmeye başladım. Kardeşimin yardımıyla hayvanlara mama desteği sağlıyoruz. İnsanlar bana ön yargı ile yaklaşıp, 'siz zaten yoksulsunuz, engelin de var, hayvanlara nasıl uğraşıyorsun' diyorlar. Hayvanlarla ilgilenmek benim için en büyük servet. Ben evlenmedim ama sokakta bir sürü çocuğum var. Sokak hayvanları için herkesin destek olmasını istiyorum" dedi.Kete'yi örnek davranışından dolayı takdir eden vatandaşlar da herkesin benzer şekilde hayvanlara ve engellilere karşı duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydetti.

Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor
Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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