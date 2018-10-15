Enflasyonla Topyekun Mücadele İçin Destek Çağrısı

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamındaki indirim kampanyasına kentteki iş yerlerini destek olmaya çağırdı.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteklediği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı çerçevesindeki indirim kampanyasına, oda olarak destek verdiklerini kaydetti.

Enflasyonla mücadeleye Samsun iş dünyasının katkısını önemsediklerini dile getiren Murzioğlu, "Üyelerimizi bu çerçevede başlatılan indirim kampanyasına katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Murzioğlu, enflasyonla mücadelenin milli bir mesele olduğunu asgari üç ay sürecek olan en az yüzde 10 indirim kampanyasına destek vermek isteyen üyelerin Oda Genel Sekreterliğine başvurarak veya www.samsuntso.org.tr adresindeki formu doldurarak kampanyaya katılmalarını istedi.

Kamu tarafından başlatılan girişimin başarıya ulaşmasının özel sektörün gönüllülük esası içinde katkı vermesiyle mümkün olacağını belirten Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin milli dayanışma ruhuyla ürün ve hizmetlerinde asgari yüzde 10 indirim uygulayarak bu kampanyaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve gelir maliyetleriyle mücadeledir. Enflasyonla Topyekun Mücadele programını makro ekonomik istikrar için son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Topyekün bir iktisadi mücadele ile kamu ve özel sektör arasındaki bağın güçlenerek bu zorlu süreçten istikrarla çıkacağımıza inancımız tamdır."