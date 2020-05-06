Enfeksiyon hastalıkları uzmanı başhekim oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini yürüten ve yaklaşık bir yıl önce görevinden istifa eden Prof. Dr. Ümit Başar Semiz'in yerine Op. Dr. Salih Akkuş vekaleten atanmıştı.