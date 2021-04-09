GÖVDESİNDEN KESİLMİŞ YUNUS BAŞI, SAHİLE VURDU
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GÖVDESİNDEN KESİLMİŞ YUNUS BAŞI, SAHİLE VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Vakıf köyü sahilinde, gövdesinden kesilmiş yunus başı karaya vurdu.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Vakıf köyü sahilinde, gövdesinden kesilmiş yunus başı karaya vurdu.

İlçeye bağlı Vakıf köyü sahilinde yürüyüşe çıkanlar gövdesinden kesilmiş bir yunus balığı başının kıyıya vurduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (DOĞA-DER) Başkanı Selma Yılmaz da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, duruma tepki gösterdi. Yunusun balıkçı ağlarına takıldığını ve ağlara zarar vermemesi için kesildiğini iddia eden Yılmaz, balıkçılara bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini savundu. Yunus başı, Enez Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, gömüldü.

GÖVDESİNDEN KESİLMİŞ YUNUS BAŞI, SAHİLE VURDU
GÖVDESİNDEN KESİLMİŞ YUNUS BAŞI, SAHİLE VURDU
GÖVDESİNDEN KESİLMİŞ YUNUS BAŞI, SAHİLE VURDU
GÖVDESİNDEN KESİLMİŞ YUNUS BAŞI, SAHİLE VURDU
GÖVDESİNDEN KESİLMİŞ YUNUS BAŞI, SAHİLE VURDU
GÖVDESİNDEN KESİLMİŞ YUNUS BAŞI, SAHİLE VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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