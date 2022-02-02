Enez'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enez'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

AA, Ömer Çakıcı - Güncel
 - Güncelleme:
Enez'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Enez ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı.

Enez ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı.

Abdurrahim ve Vakıf köyleri arasındaki derenin taşması sonucu yol trafiğe kapandı. Taşkın nedeniyle yol ve tarlalarda su birikintileri oluştu.

Abdurrahim Köyü Muhtarı Önder Sezgin, yaptığı açıklamada, derenin tıkanan kesimlerinin DSİ'nin yardımıyla açıldığını, taşkının sona erdiğini söyledi.

Derenin yatağına çekilmesinin ardından kapanan yol trafiğe açıldı.

Öte yandan Yayla sahilinde de yağış nedeniyle bazı iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı.

AA / Ömer Çakıcı - Güncel

su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title