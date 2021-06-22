Enes Yaylak kimdir? Enes Yaylak görevi ne?
Siyaset gündeminde dikkatleri çeken Enes Yaylak vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Enes Yaylak kaç yaşında, nereli? Enes Yaylak hayatı ve biyografisi! Enes Yaylak kimdir?
Kamu kurumlarında yürüttüğü faaliyetlerle dikkatleri çeken Enes Yaylak hakkında araştırmalar yapılıyor. Enes Yaylak kimdir? Enes Yaylak kaç yaşında, nereli? Enes Yaylak hayatı ve biyografisi!
ENES YAYLAK KİMDİR?
Enes Yaylak, AK Parti Gebze İlçe teşkilatı yönetim kurulu üyesidir. Enes Yaylak 2017'de bugöreve gelmiştir.
Enes Yaylak 2018 yılında dünyaevine girmiştir.
Enes Yaylak, geçtiğimiz yıl 2. kez baba olmuştu.
Genç siyasetçi, AK Parti ilçe teşkilatında yürüttüğü faaliyetlerle öne çıkıyor, zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.