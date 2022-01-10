TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın trafik kazası geçirdiği yönündeki haberler kısa sürede sosyal medyada viral odu. Talihsiz kazada 21 yaşındaki genç fenomenin hayatını kaybettiği yönünde haberler dolaşmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları Enes Çakmak'ın durumuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki Enes Çakmak öldü mü? TikTok fenomeni Enes Çakmak öldü mü? Enes Çakmak kimdir, kaç yaşında, nereli? detaylar haberimizde.

TİKTOK FENOMENİ ENES ÇAKMAK ÖLDÜ MÜ?

Yaklaşık iki hafta önce trafik kazası geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan TikTok fenomeni Enes Çakmak 'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak vefat haberiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Vefat haberini Enes Çakmak'ın en yakın arkadaşı Can Yıldırım duyurdu.

ENES ÇAKMAK KİMDİR?

Enes Çakmak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzurumludur. Sosyal medyada çektiği videolarla adını duyurmuştur.

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