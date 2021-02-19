Enes Batur 'Ayaz' şarkı sözleri! Ayaz şarkı sözleri nedir?
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ENES BATUR - AYAZ ŞARKI SÖZLERİ
Ayaz vurur, yine donar umutlar
Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at
Harca anıları, elinde kalanları
Solup gider benliğimiz belki kadın
Ayaz vurur, yine donar umutlar
Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at
Harca anıları, elinde kalanları
Gözlerine sakla beni, deli kadın
[Verse 1]
Kalk, gülüm koşup (Gülüm koşup)
Yaptığım?hata,?yıllarım?yalan
Sensiz bir hayat?dengemi bozar
Özlemin canım?yakar
Ahh, hikayeler var (Hikayeler var)
Yalan onlar bak, gönlüm yanacak
Uzak durma cananım
Hasretim zarar ömrüme kalan
[Nakarat]
Ayaz vurur, yine donar umutlar
Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at
Harca anıları, elinde kalanları
Solup gider benliğimiz belki kadın
Ayaz vurur, yine donar umutlar
Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at
Harca anıları, elinde kalanları
Gözlerine sakla beni, deli kadın
[Verse 2]
Ne zor yokluğun acısı
Hep meyhane köşelerinde kalan
Gençliğimin yarısı
İçinde kanasın sevginin yarası
Umuda Ayaz vuracak
[Geçiş]
Ayaz vurur, yine donar umutlar
Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at
Harca anıları, elinde kalanları
Solup gider benliğimiz belki kadın
[Nakarat]
Ayaz vurur, yine donar umutlar
Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at
Harca anıları, elinde kalanları
Solup gider benliğimiz belki kadın
Ayaz vurur, yine donar umutlar
Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at
Harca anıları, elinde kalanları
Gözlerine sakla beni, deli kadın