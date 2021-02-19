Enes Batur 'Ayaz' şarkı sözleri! Ayaz şarkı sözleri nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Enes Batur 'Ayaz' şarkı sözleri! Ayaz şarkı sözleri nedir?

19.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:38
Enes Batur 'Ayaz' şarkı sözleri! Ayaz şarkı sözleri nedir?

Enes Batur 'Ayaz' şarkı sözleri merak ediliyor. Peki Ayaz şarkı sözleri nedir? Enes Batur 'Ayaz' şarkı sözleri hakkında bilgiler!

ENES BATUR - AYAZ ŞARKI SÖZLERİ

Ayaz vurur, yine donar umutlar

Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at

Harca anıları, elinde kalanları

Solup gider benliğimiz belki kadın

Ayaz vurur, yine donar umutlar

Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at

Harca anıları, elinde kalanları

Gözlerine sakla beni, deli kadın

[Verse 1]

Kalk, gülüm koşup (Gülüm koşup)

Yaptığım?hata,?yıllarım?yalan

Sensiz bir hayat?dengemi bozar

Özlemin canım?yakar

Ahh, hikayeler var (Hikayeler var)

Yalan onlar bak, gönlüm yanacak

Uzak durma cananım

Hasretim zarar ömrüme kalan

[Nakarat]

Ayaz vurur, yine donar umutlar

Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at

Harca anıları, elinde kalanları

Solup gider benliğimiz belki kadın

Ayaz vurur, yine donar umutlar

Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at

Harca anıları, elinde kalanları

Gözlerine sakla beni, deli kadın

[Verse 2]

Ne zor yokluğun acısı

Hep meyhane köşelerinde kalan

Gençliğimin yarısı

İçinde kanasın sevginin yarası

Umuda Ayaz vuracak

[Geçiş]

Ayaz vurur, yine donar umutlar

Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at

Harca anıları, elinde kalanları

Solup gider benliğimiz belki kadın

[Nakarat]

Ayaz vurur, yine donar umutlar

Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at

Harca anıları, elinde kalanları

Solup gider benliğimiz belki kadın

Ayaz vurur, yine donar umutlar

Siyah sayfaları yırtıp, yakıp at

Harca anıları, elinde kalanları

Gözlerine sakla beni, deli kadın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Özlem Zengin Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Meghan Markle Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Deniz Türüç Ünal Karaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Enes Batur 'Ayaz' şarkı sözleri! Ayaz şarkı sözleri nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 20:38:32. #1.16#
title