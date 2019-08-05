"Enerjimiz dostlarımız için" projesi

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliğiyle yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk çalışması kapsamında sahipsiz ve yardıma muhtaç 70 hayvanın bakım ve tedavisi yaptırıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji Akdeniz Elektrik, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Antalya, Burdur ve Isparta'daki sahipsiz, yardıma muhtaç, hasta sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile işbirliği yaptı.

"Enerjimiz dostlarımız için" ismiyle hayata geçirilen ve 2 yıldır yürütülen proje kapsamında, HAYTAP'a gelen ihbarların değerlendirilmesiyle ulaşılan 70 sokak hayvanının yaşama dönmesi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, proje kapsamında bakımı ve tedavisi yapılan 70 sokak hayvanından 40'ının sahiplendirildiğini kaydetti.

HAYTAP'ın gözetimindeki uzman veterinerlerin projede yer aldığına işaret eden Değerli, "Yardıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarımızı tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşama kazandırmak ya da bakım yetisi olan duyarlı bireylerce sahiplendirmek için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, su kuyusuna düşen kartal, ağır yaralı halde sokakta bulunan köpek yavrusu ve erken doğum nedeniyle hareket edemeyen kedi gibi hayvanların sağlığına kavuşmasına dair örnekler de verildi.

Kaynak: AA