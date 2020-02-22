Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından 862 megavat kurulu güce sahip 1207 GES başvurusu aldık.

22.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:40
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : "10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından 862 megavat kurulu güce sahip 1207 GES başvurusu aldık. Mesken aboneleri tarafından da 12 megavat kurulu güce sahip 1218 başvuru aldık."

Kaynak: AA
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