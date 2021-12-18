Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,Vali Arslantaş'ı ziyaret etti - Haberler
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,Vali Arslantaş'ı ziyaret etti

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Burdur'da Vali Ali Arslantaş'a ziyarette bulundu.

BURDUR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Burdur'da Vali Ali Arslantaş'a ziyarette bulundu.

Valilik önünde Arslantaş tarafından karşılanan Bakan Dönmez'e çiçek takdim edildi.

Arslantaş'la bir süre makamda sohbet eden Dönmez'e AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur da eşlik etti.

Bakan Dönmez, İl Özel İdare Meclis Salonu'nda düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,Vali Arslantaş'ı ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,Vali Arslantaş'ı ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,Vali Arslantaş'ı ziyaret etti

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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