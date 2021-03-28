ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU HABERLERİ

Trakya'da leyleklerin popülasyonu "yapay yuvalarla" korunacak
ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ PROJE... 222 BİN TRAFO İNCELENİYOR, HEDEF YÜZDE 50 ENERJİ TASARRUFU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver
Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak
2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu
Türkiye'de yılda doğalgaz ihtiyacı nedir? Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri
Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmet vermeye başladı
SİİRT Avrupa'nın kategorisinde en büyük barajı Çetin HES, elektrik üretmeye başladı
Elektrikte Yeşil Tarife Dönemi Başlıyor: Bu Ne Anlama Geliyor?
GTO Başkanı Yıldırım'dan kıyasen fatura düzenlemesi ile ilgili açıklama
Elektrik ve doğal gaz sayaçları karantina olan bölgelerde okunmayacak
EPDK nedir? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yetkileri nelerdir?
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Arısoy: "Talep edilen bedele ilişkin olarak tüketici hakem heyetlerine başvurun"
"Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak"
Bakan Dönmez uyardı: "Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak"
Akaryakıt ve gaz ürünleri sektörüne EPDK uygulamaları anlatıldı