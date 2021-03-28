ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU HABERLERİ
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Haberleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu haber, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Trakya'da leyleklerin popülasyonu 'yapay yuvalarla' korunacakEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 28.03.2021

Trakya'da leyleklerin popülasyonu "yapay yuvalarla" korunacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: HABAŞ nedir? HABAŞ açılımı nedir?Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 26.03.2021

HABAŞ nedir? HABAŞ açılımı nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Opet'e 'Kadın Gücü'Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 06.03.2021

Opet'e "Kadın Gücü"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Sepaş Enerji'den 'elektrik kesme istisnası' açıklamasıEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 24.02.2021

Sepaş Enerji'den 'elektrik kesme istisnası' açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ PROJE... 222 BİN TRAFO İNCELENİYOR, HEDEF YÜZDE 50 ENERJİ TASARRUFUEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 23.02.2021

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ PROJE... 222 BİN TRAFO İNCELENİYOR, HEDEF YÜZDE 50 ENERJİ TASARRUFU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize verEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 16.01.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 22.12.2020
EPDK 2021 için lisans bedellerini belirledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) piyasalarında yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedellerini belirledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacakEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 21.12.2020

Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: 2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli olduEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 16.12.2020

2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 25.11.2020
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (1)
"Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası" geliyor Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) tanımı eklenecek. OTSP, doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasalar, ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, EPDK'nin düzenlediği piyasayı kapsayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 19.11.2020
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) tanımı eklenecek. OTSP, doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasalar, ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, EPDK'nin düzenlediği piyasayı kapsayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 28.10.2020
Son dakika haberleri! EPDK kurul kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanıma sunulması için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemi gelir düzenlemesi kapsamında yatırım harcamalarının belirlenmesi ve gerçekleşmesinin izlenmesine ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 21.10.2020
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (3)
Bakanlık tarafından düzenlenen veya karara bağlanan denetim raporları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilecek. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından karara bağlanacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 21.10.2020
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret komisyonunda kabul edildi (1)
"Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası" geliyor Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) tanımı eklenecek. OTSP, doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasalar, ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, EPDK'nin düzenlediği piyasayı kapsayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Türkiye'de yılda doğalgaz ihtiyacı nedir? Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 17.10.2020

Türkiye'de yılda doğalgaz ihtiyacı nedir? Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 05.10.2020
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de (3)
Bakanlık tarafından düzenlenen veya karara bağlanan denetim raporları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilecek. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından karara bağlanacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 05.10.2020
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de (1)
"Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası" geliyor Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) tanımı eklenecek. OTSP, doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasalar, ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, EPDK'nın düzenlediği piyasayı kapsayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 18.09.2020
Son dakika... EPDK Kurul Üyesi Çiçek, ERRA yönetim kurulu üyeliğine seçildi
Son dakika habere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeriEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 21.08.2020

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Ek fatura uygulamasına tepkiEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 17.07.2020

Ek fatura uygulamasına tepki

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmet vermeye başladıEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 05.07.2020

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmet vermeye başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: SİİRT Avrupa'nın kategorisinde en büyük barajı Çetin HES, elektrik üretmeye başladıEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 05.07.2020

SİİRT Avrupa'nın kategorisinde en büyük barajı Çetin HES, elektrik üretmeye başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Elektrikte Yeşil Tarife Dönemi Başlıyor: Bu Ne Anlama Geliyor?Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 03.07.2020

Elektrikte Yeşil Tarife Dönemi Başlıyor: Bu Ne Anlama Geliyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 08.06.2020
OPEC+ ile petrol fiyatları yükseldi
Petrol Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper, "Petrolden Kötü Haber" başlıklı, petrol fiyatlarındaki yükselişe ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun önderliğinde, Türkiye'deki bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin, marjlarından fedakarlık ederek pompa satış fiyatlarında indirim yaptığını anımsattı ve ekledi: "Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ile bunun pozitif etkisinin görüleceği öngörülüyordu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Midyat'ta doğalgaz çalışmaları yeniden başladıEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 08.05.2020

Midyat'ta doğalgaz çalışmaları yeniden başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 18.04.2020
RG-Benzinde buhar basıncı ve buharlaşma yüzdesine düzenleme
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararında, benzin türlerinde 30 Haziran 2020'ye kadar, "Buhar Basıncı" ve "70°C'ta Buharlaşma Yüzdesi-E70" özelliklerine ait asgari sınır değerleri için yaz dönemi değerlerinin; azami sınır değerleri için kış dönemi değerlerinin "esas alınacağı" belirtildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 16.04.2020
Sanayi sicil belgesi vize süreleri 90 gün olarak uygulanacak
Konuya ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi; "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 09.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 13.04.2020
Aksa Elektrik'ten abonelerine önemli bilgilendirme
02.04.2020 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) kararıyla,30.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: GTO Başkanı Yıldırım'dan kıyasen fatura düzenlemesi ile ilgili açıklamaEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 03.04.2020

GTO Başkanı Yıldırım'dan kıyasen fatura düzenlemesi ile ilgili açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Elektrik ve doğal gaz sayaçları karantina olan bölgelerde okunmayacakEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 03.04.2020

Elektrik ve doğal gaz sayaçları karantina olan bölgelerde okunmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: EPDK nedir? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yetkileri nelerdir?Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 06.05.2020

EPDK nedir? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yetkileri nelerdir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: EPDK kayıp enerji satış tarifesini yenilediEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 31.03.2020

EPDK kayıp enerji satış tarifesini yeniledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 31.03.2020
EPDK 2020 için YEKDEM maliyetlerini revize etti
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini revize etti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacakEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 26.03.2020

Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 19.03.2020
Etil alkolün kolonyacılara sevki başladı
Kurum, alkol piyasasına yeni üretici olarak girecek üretim tesislerine kuruluş, üretim ve faaliyet izinleri veriyor. Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına ertelerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da süreci yakından takip etti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındıEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 13.03.2020

Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Arısoy: 'Talep edilen bedele ilişkin olarak tüketici hakem heyetlerine başvurun'Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 11.03.2020

Arısoy: "Talep edilen bedele ilişkin olarak tüketici hakem heyetlerine başvurun"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 03.03.2020
EPDK Başkanı Yılmaz: "Tüketici memnuniyeti odaklı çalışmaya devam edeceğiz"
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum olarak tüketici memnuniyetini faaliyetlerinin merkezine alan bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Piyasalarımızın adil, rekabetçi ve öngörülebilir yapısını korumayı ve yeni yatırımların önünü...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 03.03.2020
EPDK Başkanlığına Mustafa Yılmaz atandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 03.03.2020
EPDK Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığına Mustafa Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Yatağan ve Kavaklıdere'ye Yıldırım bereketiEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 22.02.2020

Yatağan ve Kavaklıdere'ye Yıldırım bereketi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: EPDK: 2020’de 52 milyar m3 doğalgaz tüketilecek Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 29.01.2020

EPDK: 2020’de 52 milyar m3 doğalgaz tüketilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 29.01.2020
RG-EPDK 2020 doğalgaz tüketim tahmini 52.1 milyar Sm3 (2)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52.1 milyar Sm3 (standart metreküp) olarak belirledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 29.01.2020
EPDK 2020 yılı doğalgaz tüketim tahmini 52.1 Sm3
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52.1 milyar Sm3 (standart metreküp) olarak belirledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: 3 HES EPDK'dan ön lisans aldıEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 05.01.2020

3 HES EPDK'dan ön lisans aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: 'Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak'Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 25.12.2019

"Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Bakan Dönmez uyardı: 'Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak'Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 25.12.2019

Bakan Dönmez uyardı: "Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 13.12.2019
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde değişiklik
İptal durumunda aynı kişiye 1 yıl sertifika verilmeyecek Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından sertifika sahibince ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, şebekeye, sayaca veya tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi durumunda sertifikalar iptal edilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Akaryakıt ve gaz ürünleri sektörüne EPDK uygulamaları anlatıldıEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 07.11.2019

Akaryakıt ve gaz ürünleri sektörüne EPDK uygulamaları anlatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Bakan Dönmez: 'Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı'Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 05.11.2019

Bakan Dönmez: "Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı"

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