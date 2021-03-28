ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU HABERLERİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu - 13.12.2019

İptal durumunda aynı kişiye 1 yıl sertifika verilmeyecek Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından sertifika sahibince ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, şebekeye, sayaca veya tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi durumunda sertifikalar iptal edilecek.