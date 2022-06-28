Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine İki Yeni Atama - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine İki Yeni Atama

ANKA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine İki Yeni Atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Erdoğan Tozan ve Ahmet Çağrı Çiçek’i atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Erdoğan Tozan ve Ahmet Çağrı Çiçek'i atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan atama kararlarına göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda boş bulunan iki üyeliğe Erdoğan Tozan ve Ahmet Çağrı Çiçek atandı.

ANKA / Güncel

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