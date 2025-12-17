Haberler

Epdk, Elektrik Dağıtım Şirketleri İçin Makul Getiri Oranını Yüzde 14,46 Olarak Belirledi

Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2026-2030 döneminde elektrik dağıtım şirketlerinin gelir ve tarife hesaplamalarına esas olacak reel makul getiri oranını yüzde 14,46 olarak tespit etti.

(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik dağıtım şirketlerinin 2026-2030 döneminde uygulanacak gelir ve tarife hesaplamalarına esas reel makul getiri oranını vergi öncesi yüzde 14,46 olarak tespit etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine yönelik gelir ve tarife düzenlemelerinde esas alınacak parametreleri belirledi. Kurulun 11 Aralık 2025 tarihli toplantısında alınan karar, 17 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurul kararına göre, 1 Ocak 2026–31 Aralık 2030 dönemini kapsayan uygulama sürecinde dağıtım şirketleri için reel makul getiri oranı vergi öncesi yüzde 14,46 olarak tespit edildi.

Kararda, hesaplamalarda yüzde 25 olarak dikkate alınan kurumlar vergisi oranında değişiklik olması halinde, belirlenen reel makul getiri oranının revize edileceği hükme bağlandı. Ayrıca, yatırımların itfa süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Haberler.com
