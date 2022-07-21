Ankara gündem: Petrol İstasyonu Sahiplerinin Cezalara Tepkisi Sürüyor: "35 Gündür Ankara'dayız, Bir Sene de Sürse Ankara'da Kalacağız" - Haberler

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Ankara gündem: Petrol İstasyonu Sahiplerinin Cezalara Tepkisi Sürüyor: "35 Gündür Ankara'dayız, Bir Sene de Sürse Ankara'da Kalacağız"

ANKA - Güncel
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Edinilen Ankara gelişmesine göre Dağıtım şirketlerinin sahte faturaları nedeniyle işyerlerinin mahkeme kararı olmaksızın mühürlendiğini ileri süren petrol istasyonu sahipleri, eylemlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) önünde sürdürdü. İstasyon sahipleri adına konuşan Mert Ali Öztürk, “35 gündür Ankara’dayız. Tüm devlet büyüklerimize sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak hiç kimse halen sesimizi duymadığı için gerekirse bir sene de sürse Ankara’da kalacağız” dedi.

Dağıtım şirketlerinin sahte faturaları nedeniyle işyerlerinin mahkeme kararı olmaksızın mühürlendiğini ileri süren petrol istasyonu sahipleri, eylemlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) önünde sürdürdü. İstasyon sahipleri adına konuşan Mert Ali Öztürk, "35 gündür Ankara'dayız. Tüm devlet büyüklerimize sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak hiç kimse halen sesimizi duymadığı için gerekirse bir sene de sürse Ankara'da kalacağız" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dağıtım şirketlerinin sahte faturaları nedeniyle kendilerine 3-4 milyon lira civarında para cezası kestiği ve istasyonlarını mühürlediğini ileri süren petrol istasyonu sahiplerinin tepki ve eylemleri devam ediyor. İstasyon sahipleri, mühürlenen bir akaryakıt istasyonunda 2 gündür bekleyişlerini sürdürüyorlar.

35 GÜNDÜR SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden Ankara'ya gelen ve 35 gündür sorunlarına çözüm arayan petrol istasyonu sahipleri, daha önce de Ankara Ulus'ta eylem yapmış ve TBMM'de bulunan siyasi partilerin grup başkanları ile de görüşmüştü. İstasyon sahipleri bugün de EPDK önünde açıklama yaptı.

ÖZTÜRK: "BİR SENE DE SÜRSE ANKARA'DA KALACAĞIZ"

İstasyon sahipleri adına konuşan Mert Ali Öztürk, sorunlarının çözülmesi ve mahkeme kararlarının beklenmesini istedi. Öztürk, şöyle konuştu:

"Bizler mahkeme kararı olmaksızın, istasyonlarımızın mühürlenmesine karşı olduğumuz için bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) önündeyiz. 35 gündür Ankara'dayız. Tüm devlet büyüklerimize sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak hiç kimse halen sesimizi duymadığı için gerekirse bir sene de sürse Ankara'da kalacağız. Bizler mahkeme kararlarına riayet eden insanlarız. Bu yüzden işçilerimizin işsiz kalmaması için, hiçbirimizin ekmek tekneleri kapanmaması için ne gerekiyorsa yapmak için Ankara'da bekliyor olacağız. EPDK'nın önünde gerekirse bir sene daha yatacağız."

ANKA / Güncel

Ali Öztürk Ankara Güncel Haberler

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