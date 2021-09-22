Enerji nakil hattı taşıyan kamyon kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler
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Enerji nakil hattı taşıyan kamyon kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Enerji nakil hattı taşıyan kamyon kaza yaptı: 1 yaralı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine enerji nakil hattı taşıyan kamyon, Kastamonu-Bozkurt karayolunda Isırganlık Mevkiinde kaza yaptı.

KASTAMONU BOZKURT (İHA) - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine enerji nakil hattı taşıyan kamyon, Kastamonu-Bozkurt karayolunda Isırganlık Mevkiinde kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 AUM 15 plakalı enerji nakil hattı yüklü kamyon, Kastamonu-Bozkurt karayolu Isırganlık Mevkiinde yoğun sis ve yağışında etkili olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Enerji nakil hattı taşıyan kamyon kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Enerji nakil hattı taşıyan kamyon kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler
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