Endülüs Parlamentosu'na giren fare kaosa neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endülüs Parlamentosu'na giren fare kaosa neden oldu

Endülüs Parlamentosu'na giren fare kaosa neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İspanya'nın Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren dev bir fare, oturumun askıya alınmasına neden oldu.

İspanya'nın Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren dev bir fare, oturumun askıya alınmasına neden oldu.

İspanya'nın Endülüs Özerk Bölgesi'nde yer alan Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren bir fare, Parlamento'da kaosa neden oldu. Parlamento Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Marta Bosquet'in, eski Yönetim Kurulu Başkanı Susana Diaz'ın özerk atama ile Senato'nun bir parçası olması için oylamaya gideceği sırada Parlamento'ya, yerel basında taraflıdan boyutları "XL" olarak betimlenen dev bir fare girdi. Parlamento üyeleri arasında "aman tanrım" seslerinin duyulduğu oturumda Başkan Bosquet, bir anda çığlık attı. Daha sonra Bosquet özür dileyerek meclis üyelerine, "Lütfen sakin olun baylar ve bayanlar, sakin olun" ricasında bulunsa da sözleri pek etkili olmadı. Bir anda kaos anlarının yaşandığı oturum sırasında oy kullanmayı unutan milletvekilleri, farenin Parlamento'dan çıktığı doğrulanana kadar koltuklarına oturmadı.

Kesintiye uğrayan oturum ise kısa bir süre askıya alınırken, farenin Parlamento'dan çıkması ile milletvekilleri arasında alkış sesleri yükseldi. Parlamento'da tekrardan düzenin sağlanmasının ardından oturuma ise devam edilerek yarım kalan oylama tamamlandı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Endülüs Parlamentosu'na giren fare kaosa neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 20:12:50. #1.16#

title