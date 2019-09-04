Endonezyalı adam eşini "ısırarak" öldürdü

Endonezyalı adam eşini "ısırarak" öldürdü

Endonezya'da, eşinin boynundan ısırdığı kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

04.09.2019 08:28
Endonezyalı adam eşini

Sulawesi Adası'nda Kolaka bölgesine bağlı Tobua köyünde yaşayan bir kadın, kocasının boynundan ısırması sonucu ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kadının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklayan bölge yetkilileri, olayın ardından kaçan adamın ise köy yakınında gizlendiği çalılık alanda yakalandığını belirtti.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL İDDİASI

Kompas TV kanalının haberine göre, ailenin yakınları ise saldırgan kocanın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

Endonezyalı adam eşini
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