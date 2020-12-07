Endonezya Savunma Bakanı Subianto, ABD Savunma Bakan Vekili Miller ile görüştü
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Endonezya Savunma Bakanı Subianto, ABD Savunma Bakan Vekili Miller ile görüştü

07.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:58
Endonezya Savunma Bakanı Subianto, ABD Savunma Bakan Vekili Miller ile görüştü

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ile görüştü.

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ile görüştü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dahnil Anzar Simanjuntak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Miller'in, Subianto ile bir araya geldiğini ifade etti.

Simanjuntak, görüşmede iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde savunma iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da ziyaretleri kapsamında 5 Aralık'ta ülkeden ayrılan Miller'in, Endonezya ve Filipinler'de Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu ve ikili savunma ilişkilerini ele alacağı bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay başında Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldığını ve yerine Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Miller'ı vekaleten atadığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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