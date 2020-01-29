Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe vilayetinde 'kadın kırbaç ekibi' tanıtıldı
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Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe vilayetinde 'kadın kırbaç ekibi' tanıtıldı

Endonezya'nın şeriat kurallarının uygulandığı tek kenti Açe'de ilk kadın kırbaçlama ekibi tanıtıldı.

29.01.2020 07:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 07:30

Endonezya'nın şeriat kurallarının uygulandığı tek kenti 'de ilk kadın kırbaçlama ekibi tanıtıldı.

Kadın kırbaç ekibinin en yeni üyesi, işe başlamadan önce aldığı eğitimin ardından, evli olmadığı bir erkekle otel odasında yakalanan kadın mahkumu cezalandırdı.

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe vilayetinde 'kadın kırbaç ekibi' tanıtıldı
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