: Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe vilayetinde 'kadın kırbaç ekibi' tanıtıldı

29.01.2020 07:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 07:30

Endonezya'nın şeriat kurallarının uygulandığı tek kenti Açe'de ilk kadın kırbaçlama ekibi tanıtıldı.

Kadın kırbaç ekibinin en yeni üyesi, işe başlamadan önce aldığı eğitimin ardından, evli olmadığı bir erkekle otel odasında yakalanan kadın mahkumu cezalandırdı.

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