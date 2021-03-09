Endonezya Donanması'na Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı
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Endonezya Donanması'na Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı

09.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:18

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Endonezya Donanma personeline Kovid-19 aşısının yapılması CAKARTA - Endonezya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Endonezya Donanma personeline Kovid-19 aşısının yapılması CAKARTA - Endonezya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama devam ediyor. Aşılama uygulaması kapsamında, Endonezya Deniz Kuvvetleri'nden 3.500 personele ilk doz aşı yapıldı. Nisan ayında 70.000'den fazla donanma personelinin aşılanması hedefleniyor.

Endonezya Donanması'na Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı
Endonezya Donanması'na Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı
Endonezya Donanması'na Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı
Endonezya Donanması'na Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dwi Ari Prastyanto

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