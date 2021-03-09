Endonezya Donanması'na Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı
09.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:18
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Endonezya Donanma personeline Kovid-19 aşısının yapılması CAKARTA - Endonezya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Endonezya Donanma personeline Kovid-19 aşısının yapılması CAKARTA - Endonezya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama devam ediyor. Aşılama uygulaması kapsamında, Endonezya Deniz Kuvvetleri'nden 3.500 personele ilk doz aşı yapıldı. Nisan ayında 70.000'den fazla donanma personelinin aşılanması hedefleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dwi Ari Prastyanto