Endonezya'daki uçak kazasında ölenlerin yakınlarına 92 bin 660'ar dolar tazminat ödenecek

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen Sriwijaya Hava Yolları'na ait yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin yakınlarına, 92 bin 660'ar dolar tazminat ödemesi yapılacak.

Devlet Başkanı Joko Widodo, başkent Cakarta'da, liman bölgesindeki uçak kazası kriz merkezini ziyaret etti.

Burada konuşan Widodo, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini bildirdi.

Sriwijaya Hava Yolları'nın, ölen yolcuların yakınlarına 1,25'er milyar rupiah (89 bin 100 dolar) tazminat ödeyeceğini aktaran Widodo, devlete ait sigorta şirketi Jasa Raharja tarafından da 50'şer milyon rupiah ( 3 bin 560 dolar) verileceğini kaydetti.

Widodo, kazanın ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde yer alan tüm kurum ve personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

İkinci karakutunun iç belleğini arama çalışmaları sürüyor

Uçağın ikinci karakutusunun kayıp olan iç belleğini arama çalışmaları devam ederken, 15 Ocak'ta kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci karakutunun dış kabı, bataryası ve sinyal cihazı bulunmuştu.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT), dünkü açıklamasında, 12 Ocak'ta enkazdan çıkarılan ilk karakutudaki verilerin incelenmesinin sürdüğünü ve uçağın düşüş nedenine ilişkin ön raporu 30 günde açıklayacaklarını bildirmişti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının, başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur