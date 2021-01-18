Endonezya'daki uçak kazasında arama kurtarma çalışmaları 3 gün uzatıldı

Endonezya'da 9 Ocak'ta kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarının 3 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Endonezya'da 9 Ocak'ta kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarının 3 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito, yaptığı açıklamada, uçağın ikinci karakutusunun kayıp olan iç belleğinin henüz bulanamadığını belirtti.

Zaman zaman kötü hava koşullarının çalışmaları engellediğini aktaran Puruhito, diğer ilgili kurumlarla alınan ortak kararla uçağın düştüğü bölgede henüz ulaşılamayan ceset parçaları, uçak enkazı ve ikinci karakutunun kayıp iç belleğin bulunmasına yönelik çalışmaların 21 Ocak'a kadar uzatıldığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, arama çalışmalarında ceset parçalarının olduğu torba sayısının 310'a çıktığını, hayatını kaybeden yolculardan şu ana kadar 29'unun kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

Arama çalışmalarında 12 Ocak'ta enkazdan çıkarılan ilk karakutudan indirilen veriler incelenirken, şu ana kadar uçağın düşüş nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Askeri yetkililer, 15 Ocak'ta da kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci karakutunun dış kabı, bataryası ve sinyal cihazını bulduklarını belirtmişti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur