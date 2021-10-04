Endonezya'daki Afgan mülteciler protesto düzenledi

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Protestodan detaylar

Polisin eylemciye müdahalesi

Yürüyüşten detaylar CAKARTA - Endonezya'daki Afgan sığınmacılar Jakarta kentinde protesto düzenledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) önünde toplanan protestocular, Afganlar için adalet ve yeniden yerleştirme programı uygulamasını talep etti.