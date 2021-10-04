Endonezya'daki Afgan mülteciler protesto düzenledi
AA / Surya Fachrizal Aprianus - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Polisin eylemciye müdahalesi Yürüyüşten detaylar CAKARTA - Endonezya'daki Afgan sığınmacılar Jakarta kentinde protesto düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestodan detaylar
Polisin eylemciye müdahalesi
Yürüyüşten detaylar CAKARTA - Endonezya'daki Afgan sığınmacılar Jakarta kentinde protesto düzenledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) önünde toplanan protestocular, Afganlar için adalet ve yeniden yerleştirme programı uygulamasını talep etti.