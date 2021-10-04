Endonezya'daki Afgan mülteciler protesto düzenledi - Haberler
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Endonezya'daki Afgan mülteciler protesto düzenledi

AA / Surya Fachrizal Aprianus - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Polisin eylemciye müdahalesi Yürüyüşten detaylar CAKARTA - Endonezya'daki Afgan sığınmacılar Jakarta kentinde protesto düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestodan detaylar

Polisin eylemciye müdahalesi

Yürüyüşten detaylar CAKARTA - Endonezya'daki Afgan sığınmacılar Jakarta kentinde protesto düzenledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) önünde toplanan protestocular, Afganlar için adalet ve yeniden yerleştirme programı uygulamasını talep etti.

Endonezya'daki Afgan mülteciler protesto düzenledi

Endonezya'daki Afgan mülteciler protesto düzenledi

Endonezya'daki Afgan mülteciler protesto düzenledi

Endonezya'daki Afgan mülteciler protesto düzenledi
AA / Surya Fachrizal Aprianus - Son Dakika Haberleri
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Haber: Endonezya'daki Afgan mülteciler protesto düzenledi - Haberler
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