Endonezya'da yanardağda patlama
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Endonezya'da yanardağda patlama

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı.

Endonezya'da yanardağda patlama
21.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:29

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı.

Endonezya'nın Cava Adası'nda yer alan Yogyakarta kentindeki dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Merapi'de 2 kez patlama meydana geldiği belirtildi. Yanardağın patlamanın ardından 6 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Endonezya Jeoloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, patlamaların yaklaşık 7 dakika sürdüğü kaydedildi. Yerel yetkililer, bölge sakinlerini yanardağın en az 3 kilometre dışında kalması konusunda uyardı. Jeoloji ajansı patlamaların ardından alarm seviyesini yükseltmezken, uçuş sırasında dikkatli olunması çağrısı yaptı. Yanardağın yakınındaki Sleman ve Klaten bölgesinde yaşayanlar, sabah saatlerinde şiddetli patlama sesleri duyduklarını söyledi.

Merapi yanardağında 2010 yılında meydana gelen büyük bir patlama sonucu 347 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 280 bin kişi ise bölgeden tahliye edilmişti. Yanardağ'da 1930'dan yaşanan patlamada bin 300 kişi, 1994'teki başka bir patlamada ise yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. - JAKARTA

Kaynak: İHA

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