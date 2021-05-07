Endonezya'da Ramazan Bayramı boyunca tüm seyahatler yasaklandı
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Endonezya'da Ramazan Bayramı boyunca tüm seyahatler yasaklandı

Anadolu Ajansı / Riky Sultana - Haberler | Güncel

Endonezya'da Ramazan Bayramı sürecinde seyahat yasağı getirilmesi ile birlikte milyonlarca insan memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yollara döküldü.

Endonezya'da Ramazan Bayramı sürecinde seyahat yasağı getirilmesi ile birlikte milyonlarca insan memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yollara döküldü. Cikampek Otoyolu'ndaki trafik kuyruğu ve gişelerdeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Endonezya'da Ramazan Bayramı boyunca tüm seyahatler yasaklandı
Endonezya'da Ramazan Bayramı boyunca tüm seyahatler yasaklandı
Endonezya'da Ramazan Bayramı boyunca tüm seyahatler yasaklandı
Endonezya'da Ramazan Bayramı boyunca tüm seyahatler yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riky Sultana

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