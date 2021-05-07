Endonezya'da Ramazan Bayramı boyunca tüm seyahatler yasaklandı
Endonezya'da Ramazan Bayramı sürecinde seyahat yasağı getirilmesi ile birlikte milyonlarca insan memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yollara döküldü.
Endonezya'da Ramazan Bayramı sürecinde seyahat yasağı getirilmesi ile birlikte milyonlarca insan memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yollara döküldü. Cikampek Otoyolu'ndaki trafik kuyruğu ve gişelerdeki yoğunluk havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Riky Sultana