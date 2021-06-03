Endonezya'da Maluku Denizi'nde 6.1 şiddetinde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Endonezya'nın Ternate adasının 127 kilometre batısındaki Maluku Denizi'nde 6.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Endonezya'nın Ternate adasının 127 kilometre batısındaki Maluku Denizi'nde 6.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19,09'da Endonezya'nın Ternate adasının 127 kilometre batısında yer alan Maluku Denizi'nde, 6.1 şiddetinde deprem meydana geldiği kaydedildi. USGS, depremin merkez üssünün ise yerin 31 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.

Ayrıca bölgede deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığı, fakat ilerleyen günlerde artçı sarsıntıların yaşanabileceği ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı