Endonezya'da maden ocağında heyelan: 5 ölü
Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde, altın madeninde meydana gelen heyelanda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde, altın madeninde meydana gelen heyelanda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Metro TV kanalının haberine göre, eyaletin Parigi Moutong bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde heyelan meydana geldi.
Yetkililer, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 6 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.
Heyelanda, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kuzey Sulawesi eyaletinin Bolaang Mongondow bölgesinde 26 Şubat 2019'da kaçak altın madeninde meydana gelen heyelanda 27 kişi ölmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur