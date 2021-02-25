Endonezya'da maden ocağında heyelan: 5 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Endonezya'da maden ocağında heyelan: 5 ölü

25.02.2021 07:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 07:30
Endonezya'da maden ocağında heyelan: 5 ölü

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde, altın madeninde meydana gelen heyelanda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde, altın madeninde meydana gelen heyelanda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Metro TV kanalının haberine göre, eyaletin Parigi Moutong bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde heyelan meydana geldi.

Yetkililer, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 6 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Heyelanda, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kuzey Sulawesi eyaletinin Bolaang Mongondow bölgesinde 26 Şubat 2019'da kaçak altın madeninde meydana gelen heyelanda 27 kişi ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Berat Albayrak Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Burcu Kıratlı Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya'da maden ocağında heyelan: 5 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 07:30:24. #1.14#
title