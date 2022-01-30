Endonezya'da Kovid-19 vakalarında artış - Haberler
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Endonezya'da Kovid-19 vakalarında artış

AA, Riky Sultana - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Wisma Atlet Kemayoran Hastanesi Hastanede tedavi gören hastalar Hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınları CAKARTA - Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yeniden yükselişe geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Wisma Atlet Kemayoran Hastanesi

Hastanede tedavi gören hastalar

Hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınları

CAKARTA - Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yeniden yükselişe geçti.

Endonezya'da Kovid-19 vakalarında artış

Endonezya'da Kovid-19 vakalarında artış

Endonezya'da Kovid-19 vakalarında artış

AA / Riky Sultana - Güncel

Endonezya, Güneydoğu, Hastane, Asya, Güncel, Haber

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