Endonezya'da Kovid-19 vakalarında artış
AA, Riky Sultana - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Wisma Atlet Kemayoran Hastanesi Hastanede tedavi gören hastalar Hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınları CAKARTA - Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yeniden yükselişe geçti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Wisma Atlet Kemayoran Hastanesi
Hastanede tedavi gören hastalar
Hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınları
CAKARTA - Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yeniden yükselişe geçti.