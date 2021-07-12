Endonezya'da Kovid-19 hastalarını tedavi etmek için acil durum çadırları kuruldu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kovid-19 hastalarının tedavi için çadırlara getirilmesi Çadırda tedavi gören Kovid-19 hastaları CAKARTA - Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 36 bin 197 artarak 2 milyon 527 bin 203'e yükseldi.