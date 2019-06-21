Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın: En az 30 ölü

Endonezya'nın Sumatra adasında bulunan bir kibrit fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybetti. En az 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Endonezya'nın, Sumatra adasında bir kibrit fabrikasında yangın çıktı. En az 30 kişinin hayatını kaybettiğinden endişelenilen yangında ilk belirlemelere göre en az 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Yetkililer, fabrika işçilerinin kadın olduğunu ve çocuklarını da birlikte işe getirmelerinin muhtemel olduğunu söyledi.

Kuzey Sumatra'nın Felaket Ajansı Başkanı Riadil Lubis, "Yangına neyin neden olduğunu bilmiyoruz, ancak söndürüldü" açıklamasını yaptı.

Endonezya'da 2017'de yapılan bir araştırmaya göre ülkede kadınları çalıştıran iş yerlerinin zorlu çalışma koşulları var. Araştırmaya göre, kadınların iş yerlerindeki deneyimleri yalnızca iş yerinde değil evde ve toplumda da refah içinde yaşamalarına etki ediyor.

Birçok Endonezyalı fakir ve güvensiz çalışma koşullarında çalışıyor.

Bu yılın başlarında, ruhsatsız bir altın madeni çöktüğünde onlarca madenci hayatını kaybetmiş, 2017 yılında başkent Jakarta yakınlarındaki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen bir yangında en az 47 kişi hayatını kaybetmişti. - JAKARTA

Kaynak: İHA