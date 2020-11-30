Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı için "turuncu" alarm verildi
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Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı için "turuncu" alarm verildi

30.11.2020 07:19 | Son Güncelleme: 30.11.2020 07:22
Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı için

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok Yanardağı'nda geçen haftadan bu yana volkanik hareketliliğin artması nedeniyle alarm durumunun "turuncu" seviyeye yükseltildiğini açıkladı.

Yanardağın kraterinin 4 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunmaması konusunda uyarı yapan PVMBG, yanardağdan püsküren kül ve dumanın olumsuz etkilerine karşı maske ve koruyucu elbise kullanılması tavsiyesinde bulundu.

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Afet Zararları Azaltma Ajansı Sözcüsü Raditya Jati, dünkü patlama sonrası yanarda eteklerindeki 28 köyden 2 bin 800 kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Ulaştırma Bakanlığı da bölge için uçuş uyarısı yayımlandığını, adanın birçok bölgesine kül yağdığından yerel havaalanının kapatıldığını açıklamıştı.

Ülkede yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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