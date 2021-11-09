Endonezya'da eski motosikletlerden yeni robotlar üretiliyor

Robot üretim atölyesinden genel görüntüler

Robot üretim atölyesinden detaylar

İmalat ustası Eri Sudarmono ile yapılan röportaj

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta özel bölgesinde bulunan Bantul'daki bir atölyede eski motosikletlerden yeni robotlar üretiliyor. Atölyede önceleri boyama ve dekorasyon işleri yapılırken Kovid-19 salgınıyla birlikte robotik replika ürün yapımı hız kazandı. İç pazar dışında Çin ve Almanya pazarı için de üretilen robotlar, yaklaşık beş motosikletin parçalanması ile meydana getiriliyor.