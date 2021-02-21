Endonezya'da dün meydana gelen selde 5 kişi öldü
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dün meydana gelen selde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dün meydana gelen selde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Cakarta Afet Ajansı Başkanı Sabdo Kurnianto, yaptığı açıklamada, Güney ve Doğu Cakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı selden 1722 kişinin etkilendiğini belirtti.
Kurnianto, su baskınında 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, güvenli alanlara tahliye edilenlere yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan dönemindeki yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur