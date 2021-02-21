Endonezya'da dün meydana gelen selde 5 kişi öldü
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Endonezya'da dün meydana gelen selde 5 kişi öldü

21.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:46
Endonezya'da dün meydana gelen selde 5 kişi öldü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dün meydana gelen selde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dün meydana gelen selde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cakarta Afet Ajansı Başkanı Sabdo Kurnianto, yaptığı açıklamada, Güney ve Doğu Cakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı selden 1722 kişinin etkilendiğini belirtti.

Kurnianto, su baskınında 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, güvenli alanlara tahliye edilenlere yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan dönemindeki yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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