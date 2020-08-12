Endonezya'da bir cami öğrencilere ücretsiz internet erişimi sağlıyor GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İhlas Camisinden detaylar Çalışma salonundan detaylar Öğrencilerin ders çalıması Öğrencilerler röportaj ENDONEZYA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki İhlas Camisi, uzaktan eğitim sıkıntısı yaşayan öğrencilere ücretsiz internet ve çalışma alanı imkanı sunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İhlas Camisinden detaylar

Çalışma salonundan detaylar

Öğrencilerin ders çalıması

Öğrencilerler röportaj

ENDONEZYA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki İhlas Camisi, uzaktan eğitim sıkıntısı yaşayan öğrencilere ücretsiz internet ve çalışma alanı imkanı sunuyor. Cami içerisinde tesis edilen çalışma salonunda her gün yaklaşık 15 öğrenci laptop ve ücretsiz internet imkanlarından faydalanıyor.

Kaynak: AA