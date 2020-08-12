Endonezya'da bir cami öğrencilere ücretsiz internet erişimi sağlıyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İhlas Camisinden detaylar Çalışma salonundan detaylar Öğrencilerin ders çalıması Öğrencilerler röportaj ENDONEZYA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki İhlas Camisi, uzaktan eğitim sıkıntısı yaşayan öğrencilere ücretsiz internet ve çalışma alanı imkanı sunuyor.
12.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:47
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İhlas Camisinden detaylar
Çalışma salonundan detaylar
Öğrencilerin ders çalıması
Öğrencilerler röportaj
ENDONEZYA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki İhlas Camisi, uzaktan eğitim sıkıntısı yaşayan öğrencilere ücretsiz internet ve çalışma alanı imkanı sunuyor. Cami içerisinde tesis edilen çalışma salonunda her gün yaklaşık 15 öğrenci laptop ve ücretsiz internet imkanlarından faydalanıyor.
Kaynak: AA