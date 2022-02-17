Endonezya'da bir atölye plastik atıkları süs eşyasına dönüştürüyor
AA, Anton Raharjo - Güncel
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Endonezya'nın Bandung kentindeki Newhun Recycling isimli atölye çevreden topladıkları plastik kap, şişe ve ambalaj gibi atıklardan süs eşyaları üretiyor.
Endonezya'nın Bandung kentindeki Newhun Recycling isimli atölye çevreden topladıkları plastik kap, şişe ve ambalaj gibi atıklardan süs eşyaları üretiyor. Atölyede gerçekleştirilen bu üretim sayesinde, çevresel atıkların azalmasına da katkıda bulunuluyor.