Endonezya'da bir atölye plastik atıkları süs eşyasına dönüştürüyor

Endonezya'nın Bandung kentindeki Newhun Recycling isimli atölye çevreden topladıkları plastik kap, şişe ve ambalaj gibi atıklardan süs eşyaları üretiyor. Atölyede gerçekleştirilen bu üretim sayesinde, çevresel atıkların azalmasına da katkıda bulunuluyor.