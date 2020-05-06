Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:36

Endonezya'da Maluku Tenggara Barat bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Maluku Tenggara Barat bölgesinin 180 kilometre kuzeybatı açıklarında gerçekleşen depremin, yerin 133 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmadı. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

2018'DEKİ DEPREMDE 4 BİN 430 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Manşet

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