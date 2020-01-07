Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

07.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:15
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 6.2 büyüklüğünde meydan geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinin güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, tsunami tetikleme potansiyeli olmadığını belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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