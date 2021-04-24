Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama faaliyetleri sürüyor
ABD Donanmasına ait P-8 Poseidon uçağı, 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetlerine yardım etmek için Bali Havalimanı'na iniş yaptı.
ABD Donanmasına ait P-8 Poseidon uçağı, 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetlerine yardım etmek için Bali Havalimanı'na iniş yaptı.
Askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibatın kesildiğini duyurmuştu.
Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada, denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu bildirmişti.
Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Endonezya Hava Kuvvetleri