Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama faaliyetleri sürüyor
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Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama faaliyetleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Endonezya Hava Kuvvetleri - Haberler | Güncel

ABD Donanmasına ait P-8 Poseidon uçağı, 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetlerine yardım etmek için Bali Havalimanı'na iniş yaptı.

ABD Donanmasına ait P-8 Poseidon uçağı, 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetlerine yardım etmek için Bali Havalimanı'na iniş yaptı.

Askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibatın kesildiğini duyurmuştu.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada, denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu bildirmişti.

Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edilmişti.

Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama faaliyetleri sürüyor
Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama faaliyetleri sürüyor
Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama faaliyetleri sürüyor
Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama faaliyetleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Endonezya Hava Kuvvetleri

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