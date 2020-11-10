Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

10.11.2020 06:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 06:42
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da Sumatra Adası'nın güneyinde yer alan Lampung eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da Sumatra Adası'nın güneyinde yer alan Lampung eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tanggamus bölgesinin 121 kilometre güneybatı açıkları olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, sarsıntının, Limau, Ulubelu, Pringsewu ve Pesawaran bölgelerinde de hissedildiğini bildirdi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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