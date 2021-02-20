Endonezya'da 1380 kişi selden etkilendi
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Endonezya'da 1380 kişi selden etkilendi

20.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:34
Endonezya'da 1380 kişi selden etkilendi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen selde 1380 kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen selde 1380 kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Cakarta Afet Ajansı Başkanı Sabdo Kurnianto, yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışların Güney Cakarta ve Doğu Cakarta'nın bazı bölgelerinde su baskınlarına neden olduğunu belirtti.

Kurnianto, su baskınlarından 1380 kişinin olumsuz etkilendiğini ve selzedelere yardım çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bu arada Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Cakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang ve Depok kentleri için yarına kadar şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan dönemindeki yağışlardan dolayı sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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