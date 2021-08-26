Endoktrinasyon ne demek? Endoktrinasyon anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Endoktrinasyon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Endoktrinasyon ne demek? Endoktrinasyon anlamı ne? İşte, Endoktrinasyon kelimesin anlamı!