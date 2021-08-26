Endoktrinasyon ne demek? Endoktrinasyon anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Endoktrinasyon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Endoktrinasyon ne demek? Endoktrinasyon anlamı ne? İşte, Endoktrinasyon kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Endoktrinasyon kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Endoktrinasyon anlamı ne? Endoktrinasyon ne demek? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
ENDOKTRİNASYON NE DEMEK?
Endoktrinasyon ya da öğretilendirme katiyen eleştiri ve tartışma kabul etmeyen bir öğreti biçimidir. Bu öğretide insanlar manipüle edilerek, belirli seçimler yapmaya ve belirli ideolojik amaçları takip etmeye zorlanır. Endoktrinasyon, bireylerin mantıklı karar verme yeteneklerini yok edecek tarzda, onlara nasıl davranmaları gerektiğinin işaretini veren bir ideolojik yaklaşımdır.