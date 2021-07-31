Endişeli bekleyiş sürüyor! Yangın Bodrum Kalesi'ni tehdit etmeye başladı
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Endişeli bekleyiş sürüyor! Yangın Bodrum Kalesi'ni tehdit etmeye başladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, kentin önemli merkezlerini tehdit etmeye devam ediyor. Yangının Bodrum Kalesi'nin çok yakınına ulaştığı görüldü.

Günlerden bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden orman yangınları büyük tahribatlar yaratmaya devam ediyor. Tatil bölgelerindeki vatandaşların otellerini boşaltmalarına kadar varan yangınlar, bu sefer Bodrum'da etkili oldu.

BODRUM KALESİNE KADAR İNDİ

Bodrum'da saat 12.30 sıralarında başlayan yangına karşı müdahaleler sürerken, kentten gelen görüntüler de korkuya neden olmuştu. Bodrum'da Efe Dinçer'in kamerasına yansıyan görüntülere göre alevler, Bodrum'un en ünlü turistik merkezi Bodrum Kalesi'ne kadar indi.

Kaydedilen görüntülerde, kalenin arkasındaki ormanlık alanın dumanlar içerisinde kaldığı izlendi.

Endişeli bekleyiş sürüyor! Yangın Bodrum Kalesi'ni tehdit etmeye başladı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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