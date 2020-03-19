Endings, Beginnings Filmi
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30’lu yaşlarındaki bir kadın, bir yıl boyunca aşk ve aşk acısına maruz kalır. Bu süreçte yaşadığı ani olaylar, kadının hayatın sırlarını çözmesine yardımcı olur.
Yönetmen: Drake Doremus
Senaryo: Drake Doremus, Jardine Libaire
Oyuncular: Shailene Woodley, Jamie Dornan, Sebastian Stan, Matthew Gray Gubler, Lindsay Sloane, Kelly Albanese, Shamier Anderson , Luke Baybak, Lola Blanc, Janice LeAnn Brown, Garrett Coffey, Sherry Cola, Noureen DeWulf, Ben Esler, Presciliana Esparolini, Mary Faber
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Endings, Beginnings
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 110 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 05.06.2020
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Kaynak: InterSinema.com