Endings, Beginnings Filmi Endings, Beginnings filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Endings, Beginnings filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

30’lu yaşlarındaki bir kadın, bir yıl boyunca aşk ve aşk acısına maruz kalır. Bu süreçte yaşadığı ani olaylar, kadının hayatın sırlarını çözmesine yardımcı olur. Yönetmen: Drake Doremus Senaryo: Drake Doremus, Jardine Libaire Oyuncular: Shailene Woodley, Jamie Dornan, Sebastian Stan, Matthew Gray Gubler, Lindsay Sloane, Kelly Albanese, Shamier Anderson , Luke Baybak, Lola Blanc, Janice LeAnn Brown, Garrett Coffey, Sherry Cola, Noureen DeWulf, Ben Esler, Presciliana Esparolini, Mary Faber Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: Endings, Beginnings Yapımcı Firma: Bir Film Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 110 dk. Dağıtıcı Firma: Bir Film Vizyon Tarihi: 05.06.2020 Endings, Beginnings Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com