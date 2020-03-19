Endings, Beginnings Filmi
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Yönetmen, Drake, Sinema

Endings, Beginnings Filmi

Endings, Beginnings filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Endings, Beginnings filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:57
Endings, Beginnings Filmi

30’lu yaşlarındaki bir kadın, bir yıl boyunca aşk ve aşk acısına maruz kalır. Bu süreçte yaşadığı ani olaylar, kadının hayatın sırlarını çözmesine yardımcı olur.

Yönetmen: Drake Doremus

Senaryo: Drake Doremus, Jardine Libaire

Oyuncular: Shailene Woodley, Jamie Dornan, Sebastian Stan, Matthew Gray Gubler, Lindsay Sloane, Kelly Albanese, Shamier Anderson , Luke Baybak, Lola Blanc, Janice LeAnn Brown, Garrett Coffey, Sherry Cola, Noureen DeWulf, Ben Esler, Presciliana Esparolini, Mary Faber

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Endings, Beginnings

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 110 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 05.06.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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