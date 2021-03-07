Ender Gündüzlü, Hadise'ye ikinci kez tazminat davası açtı

Besteci Ender Gündüzlü, daha önce 'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısını izinsiz kullandığı için davalık olduğu Hadise'ye ikinci kez aynı şoku yaşattı. Gündüzlü, açtığı ikinci davada ünlü şarkıcıdan 141 bin 885 lira talep etti.

Aşk Kaç Beden Giyer şarkısının bestecisi Ender Gündüzlü, bir alışveriş sitesinin reklamlarında şarkısının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Hadise'ye dava açmıştı.

"TUTAR NETLİK KAZANDIĞINDAN DAVAYI AÇTIK"

Daha dava sonuçlanmadan ikinci kez mahkeme yoluna giden Gündüzlü, ünlü şarkıcıya yeniden avukatı aracılığıyla tazminat davası açtı. Gündüzlü dilekçesinde, "Ender Gündüzlü'nün davalılardan talep edebileceği en az tazminat tutarının 141 bin 885 lira olabileceği netlik kazandığından davayı açmış bulunmaktayız. Raporlarda, Ender Gündüzlü'nün söz konusu eserdeki sahiplik oranının yüzde 70 olduğu belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle daha önce bin lira talep ettiğimiz Hadise'den şimdi de 141 bin lira 885 lira tazminat istiyoruz" ifadelerine yer verdi.