Endemik yağ balığı, yuvası Seydişehir'e döndü

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Seydişehir Kaymakamlığı ve Seydişehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile Seydişehir coğrafyasında endemik bir tür olan Yağ Balığı, Kuğulu Tabiat Parkında düzenlenen etkinlikle yuvaya döndü.

Bin adet endemik yağ balığının doğaya salındığı programda konuşan Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Fuat Bilgin, yağ balığının Beyşehir ve Seydişehir'de yetiştiğini ifade etti.

Konuya ilişkin 2 yıldır laboratuvar çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Bilgin, "2 yıldır laboratuvar ortamında endemik yağ balığının üreme, beslenme ve yaşama koşullarını detaylı bir şekilde inceledik. Yağ balığının uygun yaşam koşullarını araştırarak üretimlerini sağladık ve bugün ürettiğimiz endemik yağ balıklarını doğaya salıyoruz. Ülkemizin pek çok bölgesinde birçok canlı türünü koruma altına almaya ve bulundukları bölgelerdeki familyada sayılarını arttırmak amacıyla çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Seydişehir ve Beyşehir bölgemizde endemik türde bulunan Yağ Balığı canlı türünün de neslini korumak ve bölgemizdeki varlıklarını daha da arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise Seydişehir ve coğrafyasının birçok endemik türlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tutal, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde endemik yağ balığı türünü ilçede koruma altına aldıklarını vurgulayarak, "İlçemizin ve bölgemizin en önemli tabiat parklarından biri olan, birçok canlı türüne ev sahipliği yapan ve birçok kuş türünün beslenme alanı olan Kuğulu Tabiat Parkımızda koruma altına aldığımız yağ balığının bölgemize hayırlı olması dileğiyle etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Konya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İsa Kaplan, İl Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan, ilçe protokol üyeleri ve davetliler katıldı.