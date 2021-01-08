"En yakın arkadaşıma 'Evet' dedim" Seren Serengil evleniyor
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"En yakın arkadaşıma 'Evet' dedim" Seren Serengil evleniyor

08.01.2021 00:54 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:57

Mustafa Tohma'ya aşık olmadığını belirten Serengil, evlilik teklifine neden "Evet" dediğini böyle anlattı: AŞK SONRADAN DA GELİR"Bir kadının yüzünü güldürebilmek, onu mutlu edebilmek, o kadar paha biçilemez bir şey ki, bunu yapabilenin hayatından berekette hiç eksik olmaz..

Mustafa Tohma'ya aşık olmadığını belirten Serengil, evlilik teklifine neden "Evet" dediğini böyle anlattı:

AŞK SONRADAN DA GELİR

"Bir kadının yüzünü güldürebilmek, onu mutlu edebilmek, o kadar paha biçilemez bir şey ki, bunu yapabilenin hayatından berekette hiç eksik olmaz.. Aşk dünyanın en kuvvetli şeyi gibi gözükse de imkansızı imkanlı hale getirmeye çalışsa da bunu dener ister ama başaramaz. Kısaca aşk, istemek için yeterli, üstesinden gelmek için yetersizdir...Ama anlayış, imkansızı istemez, uçları sevmez imkanlı, olabilir yolları seçer ... Sakindir,sabırlıdır, saygılıdır, beklemeyi bilir, hiçbir safhasında fırtınalar kopmaz belki o yüzden de evler yuvalar yıkılmaz. Huzur istiyorsan anlayışı seçeceksin, aşk sonradan da gelir. Ama aşkı doğru seçemediğinde hem aşktan hem huzurdan oluyorsun. Bana artık huzur, anlayış, iyi niyet, arkadaşlık lazım...Aşk da gelirse başımın üstünde yeri olsun... Bu sefer ezber bozdum en yakın arkadaşıma "evet" dedim"

 Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak." mesajını paylaştı.

Beşinci kez evlenecek

Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmış ve iki yılın ardında boşanmıştı.

 Boşandıktan kısa bir süre sonra şarkıcı Cengiz İmren ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan sanatçının bu evliliği de üç yıl sonra sona ermişti.

Serengil, 2006-2010 yılları arasında ise Musa Aytun ile evlilik yapmıştı.

8 yılın ardından ise Yaşar İpek ile evlenmiş ve boşanmaları da olaylı olmuş ve uzun süre gündemden düşmemişti.

Kaynak: Hürriyet

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