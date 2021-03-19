En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu
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En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu

19.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:48

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen Salı günü aniden ortadan kaybolan Berk Ergier'in cansız bedeni, Kirazlı Mahallesi yakınlarında ormanlık alandaki dere yatağında bulundu.

Ortadan kaybolduğu gün Kirazlı Mahallesi'ndeki bir restoran işletmecisi tarafından uçurumun kenarında fark edilerek görüntüsü çekilen döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in cesedi bugün söz konusu kayalıkların altındaki dere yatağında bulundu. Ergier'in cansız bedeni, iki gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonunda görüntüsünün çekildiği uçurumun yakınlarındaki bir vadinin içinde yer alan dere yatağında bulundu.

En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu

ARAMAYA AKUT VE AFAD EKİPLERİ KATILDI

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekiplerin yanı sıra AFAD ve AKUT ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmalarına hassas burun olarak isimlendirilen eğitimli köpekler de katıldı.

En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu

BÖLGE KORUMA ALTINA ALINDI

Ergier'in cesedinin bulunduğu bölge koruma altına alınırken, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı bölgede inceleme yaptıktan sonra Ergier'in cenazesi adli tıp birimine gönderildi. Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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