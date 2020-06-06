En şık ferace modelleri nelerdir? Ferace alırken nelere dikkat edilmeli?
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En şık ferace modelleri nelerdir? Ferace alırken nelere dikkat edilmeli?

En şık ferace modelleri nelerdir? Ferace seçerken nelere dikkat edilmeli? En şık ferace modelleri ve kombinleri sayfamızda.

En şık ferace modelleri nelerdir? Ferace alırken nelere dikkat edilmeli?
06.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:16

Günlük kombinlerin kurtarıcısı, rahatlığı ile her ortamda giyebileceğiniz bu model, düğmeli, fermuarlı, düz ve yarasa kol gibi farklı modeller ile alternatif sunar.

Dört mevsim giyebileceğiniz, özel günler, davetler, sosyal hayat ve iş hayatı için gardırobunuzda ferace bulundurmanız, sizi geç kalma sorunundan kurtaracak. Kolay kombinlenen ferace ile sadece çanta, ayakkabı ve eşarp ile kombinlenebilir.

En şık ferace kombinleri

Kemer ile kombinlenebilir ferace, şık davetlerde oldukça dikkat çekecektir. Yarasa kol ferace modelleri, şık davetlerin en önemli parçasıdır.

En şık ferace modelleri nelerdir? Ferace alırken nelere dikkat edilmeli?

Düğmeli ferace modelleri, günlük, özellikle yazın giyebileceğimiz, yapışmayan kumaşı ile büyük rahatlık sağlayacaktır. Klasik çizgiden kurtulan feraceler, qras.com dokunuşları ile trendlere yeni bir yön veriyor.

En şık ferace modelleri doğru ayakkabılar ile kombin yapıldığında, şıklığınız katlanacaktır. Günlük kullanımda babet ve daha kibar ayakkabılar ile giyilmeli. Şık davetler için topuklu ayakkabı ile uyum sağlayacaktır.

Şık ferace modelleri, takılar ile ön plana çıkar. Sade ve şık ferace takımları uzun kolyeler ile kombinlenebilir. Muhteşem tasarımları ile ön plana çıkan qras.com sitesinde düz, şık ve yarasa kol modeli ferace, doğru aksesuarlar seçimleri ile şıklığınıza şıklık katacaktır.

En şık ferace modelleri nelerdir? Ferace alırken nelere dikkat edilmeli?

Ferace kombinlerinde makyaj uyumu çok önemlidir. Taşlı ve dökümlü ferace modelleri, hafif makyaj ile uyum sağlar. Sade ve düz kesim ferace modellerin de ise koyu makyaj ile daha uyumlu olacaktır.

Ferace alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Kumaş yapısı: Ferace seçimlerinde kumaş yapısı önemli bir detaydır. Uzun ve şık ferace, iyi bir kumaş ile vücuda yapışmaz, terletme yapmaz bu yüzden % 100 pamuk olmasına dikkat etmelisiniz.

En şık ferace modelleri nelerdir? Ferace alırken nelere dikkat edilmeli?

Renk seçimi: Ten rengi ile ferace rengi uyumlu olmalıdır. Beyaz tenli kadınlar, gri, bordo ve siyah, buğday tenli kadınlar koyu yeşil ve mavi tonlarında, esmer kadınlar ise, açık tonlar tercih etmelidir.

Ferace kalıbı: Giyeceğiniz pantolon ve bluz seçimine göre ferace kalıbı değişmektedir. Dar kumaş pantolon üstüne dökümlü şık ferace modeli çok yakışacaktır. Bol paça pantolon kombinini normal kesim ferace modeli ile tamamlayabilirsiniz.

En şık ferace modelleri nelerdir? Ferace alırken nelere dikkat edilmeli?

Karakteristik özelliklerini koruyan buna ek olarak da sade ve şık çizgilerle donatılan ferace modelleri 2020 yılının kadın giyim trendlerinde kendine yer bulacak; modaya yön verecek.

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